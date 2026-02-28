सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे दिल्ली, एमपी में राजनैतिक अटकलें तेज

CM Mohan Yadav - एमपी के सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शनिवार को दिल्ली पहुंचे। दोनों नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बाद में सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट की। उनसे कई मामलों पर गहन चर्चा की। सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के दिल्ली जाने से प्रदेश का राजनैतिक माहौल गरमा गया है। राज्य के निगम मंडलों में लंबे अर्से से अटकी पड़ी नियुक्तियों के संबंध में अटकलें तेज हो गई हैं।