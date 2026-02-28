28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे दिल्ली, एमपी में राजनैतिक अटकलें तेज

CM Mohan Yadav-

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 28, 2026

CM Mohan Yadav and BJP State President Hemant Khandelwal arrived in Delhi

CM Mohan Yadav and BJP State President Hemant Khandelwal arrived in Delhi

CM Mohan Yadav - एमपी के सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शनिवार को दिल्ली पहुंचे। दोनों नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बाद में सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट की। उनसे कई मामलों पर गहन चर्चा की। सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के दिल्ली जाने से प्रदेश का राजनैतिक माहौल गरमा गया है। राज्य के निगम मंडलों में लंबे अर्से से अटकी पड़ी नियुक्तियों के संबंध में अटकलें तेज हो गई हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव CM Mohan Yadav और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली प्रवास के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया। डॉ. मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात पर ट्वीट भी किया। एक्स हेंडल पर फोटो पोस्ट करते हुए इसे सौजन्य भेंट बताया है।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सीएम डॉ. मोहन यादव और प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की एक साथ मुलाकात से प्रदेश के राजनैतिक हल्कों में अटकलों का बाजार गरम हो गया है। बताया जाता है कि दोनों नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई है।

सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की

नई दिल्ली में सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शाह को प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हालातों से अवगत कराया। बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में आईपीएस की सख्ती से मची खलबली, बीजेपी नेता की जब्त कर ली गाड़ी
छतरपुर
IPS officer seizes BJP leader's car in Chhatarpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 05:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे दिल्ली, एमपी में राजनैतिक अटकलें तेज

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Jail Prahari Salary: एमपी में 1600 से ज्यादा जेल प्रहरी, वनरक्षक की वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी

MP Jail Prahari Vacancy 2026
शिक्षा

एमपी में मार्च की सभी छुट्टियां रद्द, शनिवार-रविवार और होली-रामनवमी का भी नहीं मिलेगा अवकाश

All March holidays cancelled in MP including Holi and Ramnavami
भोपाल

‘कोडवर्ड’ में बिकता था ड्रग्स, गरीब घर की लड़कियों को देह व्यापार में धकेलती थी गैंग

भोपाल

एमपी के मौसम में बड़ा उलटफेर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आंधी-बारिश-ओले के आसार

Western Disturbance
भोपाल

बड़े तालाब पर ‘दिग्गजों का कब्जा’, राज्यमंत्री, विधायक समेत कई VIP इमारतों पर लगे लाल निशान

Bhopal News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.