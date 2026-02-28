‘कोडवर्ड’ में बिकता था ड्रग्स, गरीब घर की लड़कियों को देह व्यापार में धकेलती थी गैंग

शहर के अनेक पब और लाउंज में युवतियों को ड्रग लेकर भेजा जाता था, ताकि किसी को शक न हो और वे पकड़ी न जाएं। यह आरोप दोनों पीड़िताओं ने लगाए हैं। शुक्रवार शाम को पीड़िताएं पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचीं और शिकायत की। इस दौरान बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के लोग भी मौजूद थे। युवतियों ने पुलिस से इस मामले में भी जांच की मांग की है।