एमपी हीटवेव अलर्ट: 20 जिलों पर भारी अगले 24 घंटे, स्कूलों का बदल गया समय

MP Heatwave alert in 20 districts(patrika creative)
MP Heatwave Alert: अप्रेल के पहले पखवाड़े में तापमान के उतार-चढ़ाव के बीच रात में ठंडक का दौर अब खत्म हो चुका है। दूसरे पखवाड़े की शुरुआत के साथ राजस्थान से आने वाली गर्म हवा ने पूरे प्रदेश को झुलसा दिया है। नर्मदापुरम प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां पारा 43 डिग्री तक चढ़ गया। वहीं, राजधानी भोपाल में सीजन में पहली बार तापमान 40 डिग्री के पार जा पहुंचा। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित अधिकांश शहर भीषण गर्मी की चपेट में हैं। रतलाम और छिंदवाड़ा में तो लू जैसे हालात बने। यहां तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री अधिक रहा। अब मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के करीब आधे जिलों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में 19-20 अप्रेल बारिश के आसार भी जताए हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में राजस्थान और गुजरात से गर्म और शुष्क हवा आ रही है। जिससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
मध्य प्रदेश में सिर्फ पचमढ़ी 33 और नरसिंहपुर 39 को छोड़कर प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।
मौसम विभाग का कहना है कि इस समय हवा का रुख उत्तर-पश्चिमी है। इससे गर्म हवा तेजी से प्रदेश में असर दिखा रही है। अगले 3 से 4 दिन मौसम शुष्क रहने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल राहत के ज्यादा आसार नहीं है।
(तापमान डिग्री सेल्सि. में)
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बैतूल, सीधी, नर्मदापुरम, आलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पांढुर्णा में लू का अलर्ट जारी किया है।
वन विभाग ने गर्मी को देखते हुए आसपास के जंगलों में आग के खतरे का अलर्ट जारी किया।
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