एमपी हीटवेव अलर्ट: 20 जिलों पर भारी अगले 24 घंटे, स्कूलों का बदल गया समय

MP Heatwave Alert: अप्रेल के पहले पखवाड़े में तापमान के उतार-चढ़ाव के बीच रात में ठंडक का दौर अब खत्म हो चुका है। दूसरे पखवाड़े की शुरुआत के साथ राजस्थान से आने वाली गर्म हवा ने पूरे प्रदेश को झुलसा दिया है। नर्मदापुरम प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां पारा 43 डिग्री तक चढ़ गया। वहीं, राजधानी भोपाल में सीजन में पहली बार तापमान 40 डिग्री के पार जा पहुंचा। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित अधिकांश शहर भीषण गर्मी की चपेट में हैं। रतलाम और छिंदवाड़ा में तो लू जैसे हालात बने। यहां तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री अधिक रहा। अब मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के करीब आधे जिलों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में 19-20 अप्रेल बारिश के आसार भी जताए हैं।