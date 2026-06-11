तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा, निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी

Rajya Sabha Elections: एमपी की तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा की जीत (फोटो सोर्स - PTI)
BJP Wins All Three Rajya Sabha seats: मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Elections) को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। भाजपा के तीनों प्रत्याशियों- तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को भोपाल में जीत का प्रमाणपत्र दिया गया। भाजपा के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। भाजपा के तीनों प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचे। निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों प्रत्याशियों को प्रमाणपत्र सौंपा। भोपाल सांसद अलोक शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रमाणपत्र सौंपे जाने के बाद राजयसभा चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया तीनों सीट से समाप्त मानी जाएगी। बता दें कि, इन राज्यसभा सीटों का नया कार्यकाल 26 जून से शुरू माना जाएगा। ऐसा इस लिए क्योंकि वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 25 जून को समाप्त हो रहा है।
मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। गुरूवार सुबह जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एएस चंदरुकर की बेंच के समक्ष मामले को सूचीबद्ध किया गया। मीनाक्षी नटराजन की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश राज्यसभा की तीन सीटों पर आने वाले परिणामों पर स्टे की मांग की जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि- कोर्ट चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं देगा। इस मांग का खारिज होना मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून यानी कल सुनवाई की तारीख तय की है।
बता दें कि, भोपाल में निर्वाचन अधिकारी द्वारा मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस के हाई लेवल डेलीगेशन ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर इसकी शिकायत की थी। इस शिकायत पर चुनाव आयोग का आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है।
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