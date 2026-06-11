तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा, निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी

BJP Wins All Three Rajya Sabha seats: मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Elections) को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। भाजपा के तीनों प्रत्याशियों- तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को भोपाल में जीत का प्रमाणपत्र दिया गया। भाजपा के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। भाजपा के तीनों प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचे। निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों प्रत्याशियों को प्रमाणपत्र सौंपा। भोपाल सांसद अलोक शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रमाणपत्र सौंपे जाने के बाद राजयसभा चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया तीनों सीट से समाप्त मानी जाएगी। बता दें कि, इन राज्यसभा सीटों का नया कार्यकाल 26 जून से शुरू माना जाएगा। ऐसा इस लिए क्योंकि वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 25 जून को समाप्त हो रहा है।