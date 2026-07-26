Bhopal Railway: 1 अगस्त से बदलेगा तत्काल टिकट का नियम, चालू होगा टोकन सिस्टम

भोपाल शहर में निशातपुरा रेलवे स्टेशन 28 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल तरीके से मालवा और राजकोट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रेलवे स्टेशन का विधिवत उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, सांसद आलोक शर्मा, विधायक समेंत बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे। इस स्टेशन को चालू करने की डिमांड पिछले 3 साल से हो रही थी। इस स्टेशन के चालू होने से भोपाल स्टेशन पर यात्री गाड़ियों का ट्रैफिक लोड कम होगा। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि निशातपुरा स्टेशन शुरू होने से तीन लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। भोपाल जंक्शन और रानी कमलापति स्टेशन पर दबाव कम होगा।