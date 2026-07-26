धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से फिर सुर्खियों में आए एमपी के पूर्व मंत्री, 16 महिलाओं की शिकायतों पर गंवाना पड़ा पद

Dharmendra Pradhan: नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के अब तब के 12 साल के कार्यकाल में वे केवल दूसरे ऐसे मंत्री हैं जिन्हें किसी विवाद के कारण अपना पद गंवाना पड़ा। शनिवार को जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की खबर आई, देशभर में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर भी एकाएक सुर्खियों में आ गए। दरअसल वे मोदी केबिनेट के पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने विवाद के बाद अपना इस्तीफा दिया था। एमजे अकबर देश के शीर्षस्थ संपादक और पत्रकार रहे थे। मंत्री बनने के बाद जब देश-दुनिया में मी टू आंदोलन चला तो कई महिलाओं ने उनपर भी गंभीर आरोप लगाए। इस पर एमजे अकबर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। तब वे एमपी से राज्यसभा सांसद थे।