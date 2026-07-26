धमेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने से किसने रोका था! धार में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा खुलासा

Kailash Vijayvargiya - दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सीजेपी (काकरोच जनता पार्टी) के बैनर तले हजारों विद्यार्थी कई दिनों से विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे जिसके दबाव में शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। जेन जीत के इस माहौल में धार जिले के प्रभारी और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कड़वे बोल सामने आए हैं। धार में वे बोले कि सीजेपी के आंदोलन से देश को फर्क नहीं पड़ेगा, विपक्ष को जरूर कुछ ऑक्सीजन मिल गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि प्रधान पहले ही त्यागपत्र दे रहे थे पर पार्टी ने मना कर दिया।