‘अंधभक्त नहीं, भक्त बनो जीवन सुधरेगा’, धार में लेडी सीएचओ की पोस्ट के बाद बवाल

सीएचओ किरण भाटिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बवाल हो गया। भाजपा नेताओं ने इसे सिविल सेवा की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए सीएचओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेताओं ने सीएमएचओ, इंदौर के संयुक्त संचालक और जिलाध्यक्ष को शिकायत भेजकर सीएचओ को तत्काल हटाने की मांग की है। इधर विवाद बढ़ने के बाद किरण भाटिया ने सोशल मीडिया से पोस्ट हटा दी है और माफी मांगते हुए कहा है कि उनका इरादा सरकार की आलोचना करना नहीं था। वहीं धार सीएमएचओ डॉ. अनीता सिंगारे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएचओ किरण भाटिया को सेवा से पृथक करने का पत्र एनएचएम संचालक को भेज दिया है।