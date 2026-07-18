नवजात के शरीर में रेंग रही थी चीटियां, धार में मां ने जन्म के बाद कचरे में फेंका, युवक ने सुनी रोने की आवाज

Abandoned Newborn Baby Found in Trash: कहते हैं कि मां की गोद दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है, लेकिन मध्य प्रदेश के धार जिले के धार-गुजरी मार्ग के बगड़ी फाटे पर मिली एक तस्वीर ने इस विश्वास को झकझोर दिया। जन्म के कुछ ही घंटे बाद एक नवजात को कपड़े में लपेटकर सडक़ किनारे इस तरह छोड़ दिया गया, मानो उसकी जिंदगी की कोई कीमत ही न हो। मासूम भूख और दर्द से बिलख रहा था। उसके नन्हे शरीर पर चींटियां रेंग रही थीं और तेज धूप के बीच वह मौत से जंग लड़ रहा था। तभी वहां से गुजर रहे कबाड़ बीनने वाले युवक ने उसकी रोने की आवाज सुनी और दौडकऱ पहुंचा। कपड़ा हटाया तो भीतर जिंदगी सांसों के लिए संघर्ष करती मिली। उसकी एक संवेदनशील पहल ने उस मासूम को नया जीवन दे दिया।