’12 दिन बाद चला गया कलेजे का टुकड़ा …’, मम्मी-पापा का रो-रो कर बुरा हाल, धार में होना था नामकरण

धार जिले में समीप ग्राम फरसपुरा पंचायत के सिमराली भावडिया अवार गांव में शाम करीब चार बजे आकाशीय बिजली की तेज गडगड़ाहट से एक 12 दिन के नवजात की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सिमराली निवासी संदीप और रीना का यह बेटा था। बच्चे का जन्म 26 जून को गुजरी शासकीय अस्पताल में हुआ था। बीते दिन देर शाम बारिश हो रही थी और संदीप अपने 12 दिन के बेटे को गोद में लेकर घर में सो रहा था। इसी दौरान अचानक तेज गडगड़ाहट के साथ बिजली कडक़ी। बिजली की तेज आवाज से नवजात घबरा गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।