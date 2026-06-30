“भगवान भी माफ नहीं करेंगे”, धार में गुस्साए बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया

Jaibhan Singh Pawaiya - अयोध्या में श्रीराम मंदिर का चंदा चोरी करनेवालों के प्रति जहां आमजनों का गुस्सा बढ़ रहा है वहीं बीजेपी नेता भी इसके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। कट्टर सनातनी के रूप में जाने जाते बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने भी इसके विरोध में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने श्रीराम का चंदा चुरानेवालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसे लोगों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे। हालांकि जयभानसिंह पवैया ने इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की बात कहते हुए नाराजगी भी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के कुछ राजनीतिक लोगों और सोशल मीडिया द्वारा अयोध्या को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि राम भक्त अयोध्या न जा पाएं।