धार में रिश्तेदार के घर छिपाया था ‘बेशकीमती’ रेड सैंड बोआ सांप, एक आरोपी गिरफ्तार

दुर्लभ प्रजाति के दो मुंह वाले रेड सैंड बोआ सांप की कीमत विदेशी बाजार में करोड़ों रुपए बताई जाती है। बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल सेक्स पावर बढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली दवाओं में होना बताया जाता है। इसके अलावा तंत्र मंत्र के लिए इस सांप का उपयोग होने के कारण इसकी तस्करी होने की बातें सामने आई हैं। इस सांप का इस्तेमाल महंगे परफ्यूम बनाने के साथ ही नशे और कैंसर के इलाज में भी होने के कारण इसकी तस्करी विदेशों में की जाती है। ये भी बता दें कि दो मुंह वाला सैंड बोआ सांप बेहद ही दुर्लभ प्रजाति का सांप होता है, ये जहरीला नहीं होता है। इस सांप को अगर किसी व्यक्ति द्वारा मारा जाता है या फिर तस्करी करते पकड़ा जाता है, तो धारा 1972 के अंतर्गत उस व्यक्ति को 7 साल की बिना जमानत सजा और 35 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।