धार की बेटी ज्योति चौहान का कमाल, इजराइल के क्लब से खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनीं ज्योति

Footballer Jyoti Chauhan: मध्यप्रदेश की माटी ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित करने वाली प्रतिभा दी है। धार जिले के सरदारपुर की बेटी और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की स्ट्राइकर ज्योति चौहान अब अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के बड़े मंच पर इतिहास रचने जा रही हैं। इजराइल के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब 'नॉट नेतन्या' ने उन्हें अपने साथ अनुबंधित किया है। इसके साथ ही ज्योति किसी इजराइली क्लब से जुडऩे वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर बन गई हैं। ज्योति की प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में घाना की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की पूर्व उपकप्तान एलशद्दाई अचेम्पोंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत में खेल के दौरान उन्होंने ज्योति की गति, तकनीक और आक्रामक खेल शैली को करीब से देखा। वे उनके प्रदर्शन से इतनी प्रभावित हुईं कि इजराइली क्लब प्रबंधन के समक्ष ज्योति को अनुबंधित करने का प्रस्ताव रखा। ज्योति इससे पहले क्रोएशिया के प्रसिद्ध क्लब डायनामो जाग्रेब से भी खेल चुकी हैं। वहां उन्होंने जेडएनके एग्राम के खिलाफ हैट्रिक लगाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था।