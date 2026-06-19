बेटी के लिए पिता ने ठुकराए फिल्मों के ऑफर, पलक ने खुशियों से भर दी पापा की झोली

पिता के समर्पण का परिणाम है कि पलक शर्मा आज देश की चर्चित खिलाडिय़ों में शामिल हैं। उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, मध्यप्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान एकलव्य पुरस्कार और मालवा पुरस्कार मिल चुका है। वे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और इंदौर सेफ सिटी योजना की ब्रांड एंबेसडर भी रह चुकी हैं। वर्ष 2019 में एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में पलक ने महिला गोताखोर(Indore Diver Palak Sharma) के रूप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। हाल ही में बेटी पलक ने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीत अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।