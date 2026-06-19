“मम्मी ने फंदा लगा लिया और पापा ने गला काट लिया” बच्चों ने किया फोन, इंदौर की दुखद घटना

Indore- इंदौर में दुखद घटना हुई। यहां के एक दंपती ने खौफनाक कदम उठाया। पत्नी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके दुखद कदम से आहत पति ने चाकू से अपना गला भी रेत लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। इधर पति की हालत भी नाजुक बनी हुई है। दंपत्ति के दो बच्चों ने अपनी आंखों से यह वारदात देखी। उन्होंने पड़ोसियों की मदद से अपने मां पिता को अस्पताल भिजवाया और मामा को घटना की जानकारी दी। बच्चों ने बताया कि मम्मी ने फंदा लगा लिया तो पापा ने चाकू से अपना गला काट लिया। इंदौर पुलिस Commissioner of Police,Indore जांच में जुट गई है।