4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

हार्डवेयर से डेटा चोरी अब नामुम्किन, इंदौर की प्रियंका ने बना डाली ‘स्मार्ट मेमोरी’

Priyanka Sharma Create Smart Memory : इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के आइईटी की फैकल्टी का नवाचार, अंतरराष्ट्रीय जर्नल में शोध प्रकाशित, पेटेंट के लिए आवेदन किया।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 04, 2026

Priyanka Sharma Create Smart Memory

Priyanka Sharma Create Smart Memory (इंदौर की प्रियंका ने बनाई 'स्मार्ट मेमोरी' Photo Source)

Indore News : जब भी साइबर हमलों की बात होती है तो सबसे पहले वायरस, हैकिंग या सॉफ्टवेयर अटैक का ख्याल आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि डेटा की चोरी सिर्फ सॉफ्टवेयर से ही नहीं, बल्कि हार्डवेयर के जरिए भी की जा सकती है। इसी खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित देवीअहिल्य विश्व विद्यालय यानी डीएवीवी की आइईटी की फैकल्टी डॉ. प्रियंका शर्मा ने ऐसी सुरक्षित मेमोरी तकनीक विकसित की है, जो हार्डवेयर अटैक के जरिए डेटा चोरी की आशंका को काफी हद तक कम कर सकती है। इस तकनीक पर आधारित उनका शोध दुनिया के वीएलएसआइ (वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन) क्षेत्र के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

इस नवाचार का पैटेंट भी दाखिल किया जा चुका है। शोध को प्रयोगशाला स्तर पर चिप के रूप में भी विकसित किया गया है और इसका परीक्षण जारी है। क्या होता है हार्डवेयर अटैक? डॉ. प्रियंका बताती हैं कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि हैकर कंह्रश्वयूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हार्डवेयर का विश्लेषण कर संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। किसी चिप में डेटा स्टोर होने के दौरान उसकी पॉवर खपत और करंट में होने वाले बदलावों को मापकर हैकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसके अंदर कौन-सा डेटा मौजूद है। इसे तकनीकी भाषा में साइड-चैनल अटैक कहा जाता है।

ऐसे समझें…

मान लीजिए किसी चिप में सिर्फ दो तरह की वैल्यू स्टोर होती हैं—0 और 1। यदि '0' स्टोर होता है तो चिप कम बिजली खर्च करती है, जबकि '1' स्टोर होने पर बिजली की खपत अपेक्षाकृत अधिक होती है। अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से इन छोटे-छोटे अंतर को मापकर हैकर डेटा का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं।

क्या है खासियत?

डॉ. प्रियंका ने ऐसी मेमोरी तैयार की है, जिसमें डेटा चाहे कोई भी हो, पॉवर खपत, करंट और समय (डिले) लगभग समान रहता है। यानी बाहर से देखने वाले को यह पता ही नहीं चल सकेगा कि चिप के अंदर कौनसा डेटा स्टोर है। उन्होंने बताया कि तकनीक में सिर्फ साइड-चैनल अटैक ही नहीं, बल्कि लेजर आधारित फॉल्ट अटैक जैसी तकनीकों से सुरक्षा का भी ध्यान रखा है।

कहां होगा इस्तेमाल?

यह तकनीक उन उपकरणों में उपयोगी हो सकती है, जहां डेटा सुरक्षित रखना सबसे जरूरी होता है। इनमें कंह्रश्वयूटर और लैपटॉप, ए्बेडेड सिस्टम, मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और अंतरिक्ष उपकरण, बैंङ्क्षकग और क्रिह्रश्वटोग्राफी सिस्टम जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। यह शोध केवल कागज तक सीमित नहीं है। टीम ने इस तकनीक पर आधारित चिप का डिजाइन तैयार कर उसका प्रोटोटाइप विकसित किया है। परीक्षण के बाद इसे इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह तकनीक डॉ. प्रियंका शर्मा के पीएचडी शोध का हिस्सा है। उन्होंने बताया, यह शोध आइईटी इंदौर में डॉ. वैभव निमा के मार्गदर्शन में पूरा किया गया।

सावधान! भोपाल में बारिश के बीच 4 वायरस एक्टिव, फेफड़े, आंख और दिल पर खतरा

ये भी पढ़ें
Viruses Active

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Aug 2026 01:43 pm

Published on:

04 Aug 2026 01:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / हार्डवेयर से डेटा चोरी अब नामुम्किन, इंदौर की प्रियंका ने बना डाली ‘स्मार्ट मेमोरी’

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महंगी हुई इंदौर-उज्जैन हेली सेवा, यात्रियों को चुकाने होंगे 1,500 अतिरिक्त रुपए

PM SHRI Heli-Tourism Service: पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का किराया बढ़ा (Photo Source - Patrika)
इंदौर

Indore news: अंतिम दौर में ‘लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन’ का कायाकल्प, नए स्टॉपेज की तैयारी शुरु

Redevelopment of the railway station: नए प्लेटफॉर्म का हो रहा निर्माण (Photo Source - Patrika)
इंदौर

तिरंगे में लिपटकर लौटे मेजर हमजा आरिफ, ‘वंदे मातरम्’ के बीच नम आंखों से सुपुर्द-ए-खाक

Major Hamza Arif
इंदौर

Indore news: 25 किमी. दूरी में 2 बार देना पड़ेगा टोल टैक्स, अफसरों ने दे दिया तर्क

Toll tax: इंदौर-हरदा हाईवे पर बन रहा टोल (Photo Source - Patrika)
इंदौर

Indore news: ‘छोड़कर मत जाओ न…’, 15 दिन में उजड़ गया परिवार, पहले पिता, अब बेटे की मौत

Road accident: एक ही परिवार के दो लोगों की मौत (Photo Source - AI & Patrika)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.