हार्डवेयर से डेटा चोरी अब नामुम्किन, इंदौर की प्रियंका ने बना डाली ‘स्मार्ट मेमोरी’

Indore News : जब भी साइबर हमलों की बात होती है तो सबसे पहले वायरस, हैकिंग या सॉफ्टवेयर अटैक का ख्याल आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि डेटा की चोरी सिर्फ सॉफ्टवेयर से ही नहीं, बल्कि हार्डवेयर के जरिए भी की जा सकती है। इसी खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित देवीअहिल्य विश्व विद्यालय यानी डीएवीवी की आइईटी की फैकल्टी डॉ. प्रियंका शर्मा ने ऐसी सुरक्षित मेमोरी तकनीक विकसित की है, जो हार्डवेयर अटैक के जरिए डेटा चोरी की आशंका को काफी हद तक कम कर सकती है। इस तकनीक पर आधारित उनका शोध दुनिया के वीएलएसआइ (वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन) क्षेत्र के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ है।