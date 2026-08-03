तिरंगे में लिपटकर लौटे मेजर हमजा आरिफ, ‘वंदे मातरम्’ के बीच नम आंखों से सुपुर्द-ए-खाक

मेजर हमजा आरिफ का पार्थिव शरीर सबसे पहले मस्जिद लाया गया, जहां जनाजे की नमाज अदा की गई। इसके बाद सेना के वाहन में तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुआ। कब्रिस्तान में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सेना के अधिकारियों ने अंतिम सलामी दी और फिर वही तिरंगा उनकी पत्नी ज्योति अरोरा को सौंपा। तिरंगा हाथों में लेते ही ज्योति उसे अपने सीने से लगाकर फफक पड़ीं। महज एक महीने पहले जिस जीवनसाथी के साथ उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत की थी, उसी को आज अंतिम विदाई देनी पड़ी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं।