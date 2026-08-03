दतिया उपचुनाव की मतगणना शुरु, डाक मतपत्रों की गिनती जारी, देखें अपडेट

विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना 15 राउंड में पूरी होगी और दोपहर तक परिणाम स्पष्ट होने की संभावना है। मतगणना के लिए 20 टेबल ईवीएम की गिनती के साथ एक टेबल डाक मतपत्रों के लिए लगाई गई है। हर टेबल पर एक सुपरवाइजर, एक गणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात है। मतगणना कार्य में 350 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी लगे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की व्यापक तैनात है। उपचुनाव में 71.42 फीसदी मतदान हुआ था। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि, दतिया की जनता ने किसे जन प्रतिनिधि की जिम्मेदारी सौंपी है।