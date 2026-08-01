दतिया उपचुनाव में कौन जीतेगा? इंदौर सट्टा बाजार ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

राजनीतिक पंडित ये आकलन लगाने में जुटे हैं कि, आंदोलन से कितना फर्क पड़ा है। चुनाव में अपनी सीट के आंकलन के लिए इंदौर का सट्टा बाजार हमेशा से देश-दुनिया में चर्चित रहा है। कई लोग तो उसे एग्जिट पोल से भी ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। ये बाजार एक बार फिर खुल गया जिसमें दतिया में हुए उप-चुनाव के परिणाम पर हार जीत का दांव लगाया जा रहा है। बाजार के हिसाब से चुनाव कश्मकश भरा रहा है, लेकिन आखिरी में भाजपा सीट जीत जाएगी। इसके चलते भाजपा की जीत का भाव 75 पैसे हैं। सटोरिए पर पैसा खा रहे हैं तो 85 पैसे लगा रहे हैं। इधर, कांग्रेस का भाव 125 रुपए है। सट्टा बाजार की भाषा में जिसकी जितनी कीमत कम होगी उसके जीतने की संभावना उतनी अधिक होगी।