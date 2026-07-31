Indore news: 798 किमी. दूर से आया था हाथी, पुण्य करने वाले विजय को मार डाला , अब दर्ज होगा केस

वन विभाग को पता चला है कि हमलावर हाथी उज्जैन के निर्मोही अखाड़े का है। इस हाथी को आयोजनों में भेजा जाता था। इसके लिए विजिटिंग कार्ड भी छपवाए गए थे। वन विभाग ने ये कार्ड जब्त कर लिए हैं। जांच से स्पष्ट है कि नियमों के विपरीत हाथी शहर की सीमा में घूम रहा था। इसके लिए वन्य जीवों के कानूनों के तहत बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया गया, जिससे मानव संकट उत्पन्न हुआ। वन विभाग जल्द ही इस मामले में वन्य प्राणी अधिनियम की धारा 51, 48, 42 सहित अन्य धाराओं में प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर सकता है।