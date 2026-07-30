Indore news: सतर्क होकर कराएं रसोई गैस e-KYC, मिनटों में खाली हो सकता है अकाउंट, न करें ये 5 गलतियां

Indore news:एमपी के इंदौर शहर में रसोई गैस की ई-केवायसी प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। गैस एजेंसी, ऑयल कंपनी या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को कॉल, एसएमएस, व्हाट्स ऐप और ईमेल के जरिए फर्जी लिंक भेजे जा रहे हैं। कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर ई- केवायसी के नाम पर बैंक खाते, ओटीपी और आधार संबंधी जानकारी हासिल कर खातों से रकम उड़ाई जा रही है। राज्य साइबर सेल ने ऐसे में उपभोक्ताओं को सर्तक रहने और किसी भी अनजान लिंक या कॉल के झांसे में नहीं आने की सलाह दी गई है।