Bhopal news: ‘बुआ जी फूफा बहुत गंदे है…’, 10 साल की बच्ची ने 2 साल झेला दर्द , सहेली ने खोले राज

फूफा की बातों से बच्ची लंबे समय तक खामोश रहीं, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। फूफा बच्ची की मासूमियत का फायदे उठाकर लगातार दो साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। लंबे समय तक फूफा के अत्याचार के कारण बच्ची को गंभीर शारीरिक तकलीफ होने लगी। डरी हुई बच्ची ने बाद में अपनी एक सहेली को घटना बताई, जिसके कहने पर बुआ को जानकारी दी गई। इसके बावजूद आरोपी नहीं रुका। आखिरकार एसओएस की कार्यकर्ता के सामने बच्ची ने पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।