Raisen news: ‘बंटी को रास्ते से हटाओ…’ कद-काठी में हुआ कंफ्यूजन, हटा दिया राकेश को, भाभी थी वजह

पूछताछ में मुख्य आरोपी गोलू उर्फ धीरेंद्र पाल ने बताया कि वह मृतक के भाई भगवानदास लोधी उर्फ बंटी की पत्नी को एकतरफा प्यार करता था। महिला का विवाह भगवानदास लोधी से होने के बाद उसने रंजिश रखते हुए उसकी हत्या की साजिश रची। योजना को अमलीजामा पहनाने के दौरान पहचान में हुई भूल के कारण आरोपियों ने भगवानदास की जगह राकेश लोधी पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। एसडीओपी प्रतिभा शर्मा ने बताया कि भगवानदास लोधी की करीब 6 महीने पहले भोपाल की रीना से शादी हुई थी। शादी से पहले रीना की गोलू उर्फ धीरेंद्र पाल से दोस्ती थी। वह इस रिश्ते को प्यार समझ बैठा। शादी के बाद वह भगवानदास को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा।