छोटे का चल रहा था पोस्टमार्टम, इधर बड़े भाई ने भी दम तोड़ दिया, औबेदुल्लागंज में एक साथ उठी अर्थी

Obaidullaganj - औबेदुल्लागंज में शनिवार शाम उस समय मातम पसर गया जब एक ही घर से एक साथ दो अर्थियां उठीं। घर से दो सगे भाइयों की अर्थी निकलीं। जिसने भी घटना के बारे में सुना उसकी आंखें नम हो गई। दो मासूम बच्चों ने पिता को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। बच्चों के सिर से मां का साया कोरोना में ही उठ गया था। पिता को विदाई देते समय देखने वालों की आंखें, आंसुओं से भीग गईं। शहर के राजकुमार लोधी और उनके छोटे भाई अजय लोधी, घर में गैस हादसे में घायल हो गए थे। कुछ दिनों के इलाज के बाद दोनों ने एक ही दिन दम तोड़ दिया। शनिवार को जब अजय का पोस्टमार्टम किया जा रहा था तभी राजकुमार लोधी की भी सांसें थम गईं। घटना पर शहर भर में दुख जताया जा रहा है।