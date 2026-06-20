रायसेन में विदाई से पहले 15 लाख रुपये के गहने लेकर गायब हुई दुल्हन, चौराहे पर प्रेमी के साथ मिली

शादी के मंडप से विदाई के पहले भागने से शादी समारोह में हड़कंप मच गया। वर और वधु दोनों ही पक्ष के लोग शहर में दुल्हन को ढूंढने में जुट गए। इसी दौरान कुछ देर बाद शहर के राहतगढ़ तिराहे पर दुल्हन अपने कथित प्रेमी के साथ खड़ी नजर आई। जिन्हें पकड़कर थाने लाया गया, दुल्हन के पकड़े जाने की खबर लगते ही परिजन भी थाने पहुंचे, जहां पहले तो परिजनों ने दुल्हन को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। इतना ही नहीं दुल्हन ने जेवरात और नकदी देने से भी मना कर दिया। कुछ देर समझाने के बाद दुल्हन गहने देने के लिए राजी हुई।