मां की आंखों के सामने बिछड़ गए पति और बेटा, रायसेन के हादसे ने रुला दिया

Shakti Bus Accident Raisen- रायसेन जिले के बेगमगंज क्षेत्र के बर्री के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। एक मां के सामने पति और बेटा बिछड़ गए। जिसने भी सुना वो भी रो दिया। सागर से भोपाल जा रही शक्ति बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बाइक पर एक ही परिवार के चार सदस्य सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि पिता और उनके मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और एक अन्य बच्चा घायल हो गए। महिला को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि मृतक परिवार हैदरगढ़ के पास स्थित कालापाठा गांव का रहने वाला है। खबर लगते हैं पूरे गांव में मातम पसर गया।