MP Bus Accident: भोपाल-रायसेन हाईवे पर बड़ा हादसा, आमने-सामने भिड़ीं दो बसें, अभी तक 4 की मौत

भोपाल रोड पर सेहतगंज के पास टोल प्लाजा पर शुक्रवार सुबह लगभग साढ़े 11 बजे दो बसों की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 15 यात्री घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल एक यात्री की भोपाल के अस्पताल में मौत हो गई। सभी घायलों को भोपाल पहुंचाया गया है। दुर्घटना का कारण बसों की तेज रफ्तार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार टक्कर के बाद एक बस सड़क से उतर कर दूर तक चली गई थी, जबकि दूसरी बस सड़क पर ही रुक गई। घटना उस वक्त हुई जब दोनों बसें क्रासिंग कर रही थी। एक बस भोपाल आ रही थी, तो दूसरी बस रायसेन की तरफ जा रही थी। इस बीच दोनों की आमने-सामने टक्कर हो गई और बगल से रगड़ाते हुए एक बस सड़क से नीचे उतर गई।