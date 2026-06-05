MP Bus Accident: भोपाल-रायसेन हाईवे पर बड़ा हादसा, आमने-सामने भिड़ीं दो बसें, अभी तक 4 की मौत

रायसेन जिले के सेहतगंज टोल प्लाजा के पास सड़क दुर्घटना।
MP Bus Accident- रायसेन जिले में शुक्रवार को सुबह बड़ा हादसा हो गया। दो बसों की आमने-सामने की भिड़ंत में चार लोगों की मौत के समाचार हैं, जबकि बस में सवार 15 यात्री घायल हुए हैं। हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने लोगों के बसों से बाहर निकाला। घटना के वक्त हाईवे पर जाम लग गया था। यात्रियों को परेशान होना पड़ा। इस दौरान 108 एंबुलेंस की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थीं।
भोपाल रोड पर सेहतगंज के पास टोल प्लाजा पर शुक्रवार सुबह लगभग साढ़े 11 बजे दो बसों की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 15 यात्री घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल एक यात्री की भोपाल के अस्पताल में मौत हो गई। सभी घायलों को भोपाल पहुंचाया गया है। दुर्घटना का कारण बसों की तेज रफ्तार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार टक्कर के बाद एक बस सड़क से उतर कर दूर तक चली गई थी, जबकि दूसरी बस सड़क पर ही रुक गई। घटना उस वक्त हुई जब दोनों बसें क्रासिंग कर रही थी। एक बस भोपाल आ रही थी, तो दूसरी बस रायसेन की तरफ जा रही थी। इस बीच दोनों की आमने-सामने टक्कर हो गई और बगल से रगड़ाते हुए एक बस सड़क से नीचे उतर गई।
दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची खरबई और उमरावगंज पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया, जबकि मृतकों के शव रायसेन जिला अस्पताल पहुंचाए।
हादसे के बाद गंभीर और मामूली घायलों को भोपाल भेजा गया, जिनमें से एक घायल बच्ची की मौत हो गई, उसकी पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। तीन यात्रियों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि गंभीर रूप से घायल एक यात्री की मौत भोपाल के अस्पताल में हो गई।
खबर अपडेट की जा रही है…।
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