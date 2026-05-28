रायसेन में शराब छुड़ाने वाले ‘नाना गुरु सरकार’ पर जानलेवा हमला

रायसेन जिले के सांचेत में स्थित कालभैरव धाम प्रमुख नाना सरकार (नाना साहब) चमत्कारिक रूप से शराब छुड़ाते हैं और शराब की लत से पीड़ित हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ धाम में रोजाना लगती है। बताया जा रहा है कि धाम में लगने वाली भीड़ के कारण धाम के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है और इसी के कारण दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बनी रहती है। बीती रात एक बार फिर इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और मारपीट हो गई। दोनों तरफ से लाठी-डंडे और धारदार हथियार से हमला किया गया।