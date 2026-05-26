एमपी में ‘पति के साथ बॉयफ्रेंड को भी घर में रखना चाहती थी पत्नी’

पीड़ित पति राजकुमार ने अधिकारियों को बताया कि 5 मई 2026 को सुबह पत्नी पूनम फिर घर से कहीं चली गई और दोपहर में घर वापस आई। घर वापस लौटकर आने के बाद पूनम ने उसे धमकाया कि उसे झूठे केस में फंसा देगी। राजकुमार का आरोप है कि पूनम ने सिर पर वार कर उसका सिर फोड़ दिया और घर से सोने-चांदी के जेवरात व नकदी लिए और चारों बच्चों के साथ घर से रवाना हो गई। राजकुमार का कहना है कि पूनम उसे धमकी देकर गई है कि वो उसकी हत्या करवा देगी। पुलिस पति राजकुमार के आरोपो की जांच कर रही है, ताकि पत्नी के बच्चों सहित घर छोड़कर जाने की असली वजह साफ हो सके।