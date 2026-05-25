रेलवे स्टेशन पर शुरू होगा ‘डिपार्चर अलर्ट सिस्टम’, ट्रेन छूटने से पहले बजेगा, हादसों पर लगेगी रोक

ग्वालियर . रेलवे सफर को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। स्टेशन पर अब ट्रेन रवाना होने से ठीक पहले एक विशेष डिपार्चर अलर्ट सिस्टम (अनाउंसमेंट सिस्टम) बजाया जाएगा। झांसी स्टेशन की तर्ज पर अब ग्वालियर में भी इस आधुनिक सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। इस सिस्टम के शुरू होने से जैसे ही प्लेटफॉर्म पर ‘ट्रेन तैयार है’ का अनाउंसमेंट गूंजेगा, इससे यात्री तुरंत सतर्क हो जाएंगे। अभी तक अक्सर देखा गया है कि लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव के दौरान यात्री पानी लेने या खाने-पीने का सामान खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। कई बार ट्रेन अचानक चल देती है, जिससे या तो यात्रियों की ट्रेन छूट जाती है या फिर चलती ट्रेन में चढऩे के चक्कर में वे हादसों का शिकार हो जाते हैं।