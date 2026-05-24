कड़ी धूप में 3 दिन रेस्क्यू टीम को छकाने वाला टाइगर निकला नकली, AI से बना था वीडियो

Gwalior News :मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित संदलपुर रेल लाइन के पास टाइगर दिखने का जो वीडियो पिछले तीन दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, दरअसल वो फर्जी निकला है। डबरा के एक रेलवे के प्राइवेट कर्मचारी ने एआई की मदद से ये नकली वीडियो बनाया था, जिसके झांसे में आकर वन विभाग की टीम कड़ी धूप में तीन दिन तक जंगल की खाक छानती रही। शनिवार को पकड़े गए आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद डीएफओ ने उसे सख्त कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच के हवाले करने के निर्देश दिए हैं।