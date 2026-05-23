25 दिन का साथ… दो दिन पहले पत्नी और अब पति ने दी जान, 25 अप्रैल को हुई थी शादी

सिद्धार्थ और मेघा की शादी के वक्त की तस्वीर
Newly Married Couple: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक हंसता-खेलता परिवार महज दो दिनों में उजड़ गया। शादी के 25 दिन बाद ही पहले पत्नी ने अपनी जान दे दी, पत्नी की मौत का दर्द पति झेल नहीं पाया और उसने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों की शादी बीते महीने 25 अप्रैल को हुई थी। घटना ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की है। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है और जिस घर में कुछ दिनों पहले तक शादी की चकाचौंध थी आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है।
ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कुंज विहार कॉलोनी में रहने वाले सिद्धार्थ कांदिल की शादी बीते महीने 25 अप्रैल को मुरार क्षेत्र के सिंहपुर रोड निवासी मेघा उर्फ ज्योति के साथ धूमधाम के साथ हुई थी। धूमधाम से हुई शादी के बाद सिद्धार्थ दुल्हन मेघा को विदा कर अपने घर लाया था। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन परिवार की इन खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई और शादी के 25 दिन बाद ही खुशियां मातम में बदल गईं।
परिजनों ने बताया कि 1 मई को मेघा अपने मायके गई थी, वहां 20 मई को मेघा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति सिद्धार्थ और उसके परिवार वाले मेघा के आत्महत्या के गम में थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेघा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। पत्नी मेघा की खुदकुशी की खबर मिलने के बाद पति सिद्धार्थ को गहरा सदमा लगा।
मेघा की मौत का दर्द पति सिद्धार्थ झेल नहीं पाया, वो बुरी तरह से टूट गया था और गुमशुम रहने लगा था। परिवार वाले नई बहू के आत्मघाती कदम के सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि शुक्रवार को सिद्धार्थ ने भी घर के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिवार के लोगों ने सिद्धार्थ को फांसी के फंदे पर देखा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद सिद्धार्थ का शव परिजनों को सौंप दिया गया और परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया।
पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी भी पक्ष ने एक दूसरे पर कोई भी आरोप नहीं लगाया है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। परिजनों के बयान, कॉल डिटेल और मोबाइल रिकॉर्डिंग के आधार पर दोनों के आत्महत्या करने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
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