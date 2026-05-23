25 दिन का साथ… दो दिन पहले पत्नी और अब पति ने दी जान, 25 अप्रैल को हुई थी शादी

मेघा की मौत का दर्द पति सिद्धार्थ झेल नहीं पाया, वो बुरी तरह से टूट गया था और गुमशुम रहने लगा था। परिवार वाले नई बहू के आत्मघाती कदम के सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि शुक्रवार को सिद्धार्थ ने भी घर के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिवार के लोगों ने सिद्धार्थ को फांसी के फंदे पर देखा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद सिद्धार्थ का शव परिजनों को सौंप दिया गया और परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया।