बाजार में गिरावट, सोने की चमक फीकी पड़ी तो जमीन की ओर दौड़े निवेशक

विभागीय जानकारों और बाजार विशेषज्ञों की मानें तो वित्तीय वर्ष 2025 में प्रॉपर्टी बाजार में सुस्ती देखी गई थी। उस दौरान निवेशकों ने जमीन से हाथ खींच लिए थे, जिससे पूरे साल विक्रय पत्रों (रजिस्ट्री) में 31 फीसदी की गिरावट आई थी। अप्रेल 2025 में 44 फीसदी की गिरावट आई थी। तब लोग सोने-चांदी में निवेश कर रहे थे क्योंकि कीमती धातुओं के दाम आसमान छू रहे थे। लेकिन अब वैश्विक बाजार के बदलते समीकरणों और उतार-चढ़ाव के कारण सराफा बाजार से निवेशकों का मोहभंग होने लगा है। सुरक्षित निवेश के लिहाज से लोग फिर से अचल संपत्ति (प्रॉपर्टी) की तरफ लौट आए हैं। कृषि, व्यवसायिक, आवासीय संपत्ति की रजिस्ट्री हुई हैं।