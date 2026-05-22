तीसरा बच्चा करने पर मिलेंगे 21000 रुपए, शादी का भी उठाएंगे खर्च, समाज का बड़ा ऐलान

बता दें कि, इससे पहले जबलपुर जिले में माहेश्वरी समाज ने ऐसी ही पहल की शुरुआत की थी। इस पहल के तहत तीसरा बच्चा करने पर दंपत्ति को 51000 रूपए देने की घोषणा की थी। यही नहीं, अगर जोड़ा 21 साल की उम्र में शादी कर एक साल के अंदर संतान कर लेता है तो, यह समाज उन्हें 21000 रुपये का इनाम भी देने का भी ऐलान किया गया था। यह घोषणा माहेश्वरी समाज की घटती जनसंख्या को बढ़ाने को लेकर की गई थी। समाज ने यह भी वादा किया है कि वह तीसरे बच्चे की शिक्षा का खर्च भी वहन करेगा। इसके लिए वह बच्चे के नाम पर एक बैंक में निश्चित राशि को फिक्स डिपाजिट कराएंगे। (MP News)