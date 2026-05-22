Twisha Sharma Case: मौत से पहले ब्यूटी पार्लर गई थी ट्विशा शर्मा, नया वीडियो वायरल

ट्विशा शर्मा के सुसराल वाले सीसीटीवी वीडियो के बाद शुक्रवार को एक नया सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौत से करीब 3 से 4 घंटे पहले का ट्विशा का सीसीटीवी सामने आया है। यह वीडियो भोपाल स्थित एक ब्यूटी पार्लर का है। बताया जा रहा है कि ट्विशा से यहां 3 से 4 घंटे बिताए थे। इसके बाद 12-13 मई की रात ट्विशा की मौत हो गई। बता दें कि, पुलिस ने इस सीसीटीवी वीडियो पर संज्ञान लेते हुए इसे भी अपनी जांच में शामिल करने का फैसला लिया है। वीडियो में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि ट्विशा का हावभाव बिलजुल सामान्य लग रहा है। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव या डिप्रेशन दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में इस नए वीडियो ने ट्विशा की मौत फिर एक बार सस्पेंस ला दिया है।