22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Twisha Sharma Case: मौत से पहले ब्यूटी पार्लर गई थी ट्विशा शर्मा, नया वीडियो वायरल

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ा एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसने मामले सस्पेंस बढ़ा दिया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

May 22, 2026

Twisha Sharma Case new CCTV video viral beauty parlor MP News

Twisha Sharma Case new CCTV video viral (फोटो-Patrika.com)

Twisha Sharma Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हाईप्रोफाइल ' ट्विशा शर्मा मौत मामले' में अब हर घंटे नया अपडेट सामने आया है। ट्विशा के पति समर्थ ने अपनी जमानत याचिका वापस लेकर सरेंडर करने का फैसला लिया है। वहीं, दूसरी तरफ ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह की जमानत को रद्द कराने भोपाल पुलिस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अब ट्विशा शर्मा से जुड़ा एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसने मामले सस्पेंस बढ़ा दिया है। यह एक ब्यूटी पार्लर का सीसीटीवी वीडियो जिसमे ट्विशा शर्मा दिखाई दे रही है। (MP News)

मौत से पहले पार्लर में बिताए 3-4 घंटे

ट्विशा शर्मा के सुसराल वाले सीसीटीवी वीडियो के बाद शुक्रवार को एक नया सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौत से करीब 3 से 4 घंटे पहले का ट्विशा का सीसीटीवी सामने आया है। यह वीडियो भोपाल स्थित एक ब्यूटी पार्लर का है। बताया जा रहा है कि ट्विशा से यहां 3 से 4 घंटे बिताए थे। इसके बाद 12-13 मई की रात ट्विशा की मौत हो गई। बता दें कि, पुलिस ने इस सीसीटीवी वीडियो पर संज्ञान लेते हुए इसे भी अपनी जांच में शामिल करने का फैसला लिया है। वीडियो में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि ट्विशा का हावभाव बिलजुल सामान्य लग रहा है। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव या डिप्रेशन दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में इस नए वीडियो ने ट्विशा की मौत फिर एक बार सस्पेंस ला दिया है।

सास ने कहा था- ट्विशा गई थी पार्लर

मामले में आरोपी पूर्व जज और ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह ने कुछ दिन पहले बताया था कि घटना वाले दिन ट्विशा ब्यूटी पार्लर गई थी। अब नया वीडियो सामने आने के बाद ससुराल पक्ष के दावा सही साबित हुआ है।

गिरिबाला के वकील ने छोड़ा केस, समर्थ करने पहुंचा सरेंडर

बता दें कि गिरिबाला सिंह की ओर से पेश हो रहे वकील इनोश जॉर्ज कार्लो ने अचानक केस छोड़ दिया। इसी बीच हाई कोर्ट में ट्विशा शर्मा के परिवार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह से जुड़ी जमानत याचिका भी वापस ले ली गई। अब ताजा मिली जानकारी के अनुसार, समर्थ सिंह जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंच गया है। हालांकि, कोर्ट ने समर्थ के सरेंडर को अस्वीकार करते हुए उन्हें भोपाल में सरेंडर करने को कहा है। उनके वकील सौरभ सुंदर के मुताबिक समर्थ सिंह यहां आत्मसमर्पण करने आए हैं और वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। (MP News)

ये भी पढ़ें

Twisha Sharma Case: पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा की पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
भोपाल
Twisha Sharma Family Reveals the Truth About Her Honeymoon

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 May 2026 07:44 pm

Published on:

22 May 2026 07:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Twisha Sharma Case: मौत से पहले ब्यूटी पार्लर गई थी ट्विशा शर्मा, नया वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेलवे का बड़ा फैसला: भोपाल शहर में होंगे 2 रेलवे जंक्शन, जारी हुआ नोटिफिकेशन

Sant Hirdaram Nagar Railway Station:
भोपाल

MP में ‘Cockroach Janta Party’ की एंट्री, कहा- जल्द बनाएंगे कोर कमिटी

Cockroach Janta Party held first press conference in Bhopal MP News
भोपाल

पलट सकता ‘ट्विशा शर्मा’ केस, सास के वकील ने छोड़ा केस, बोले- ‘व्हाट आर यू डूइंग….’

Giribala Singh Lawyer Quits Case:
भोपाल

Twisha Sharma Death: गिरिबाला सिंह ने CCTV से की छेड़छाड़, भोपाल पुलिस का बड़ा आरोप

Twisha Sharma Death Case Police alleges Giribala Singh tampered CCTV footage MP News
भोपाल

पति समर्थ सिंह भोपाल कोर्ट में करेगा सरेंडर, अब खुलेगा ट्विशा शर्मा की मौत का राज

Samarth Singh Surrender
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.