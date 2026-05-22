22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

पलट सकता ‘ट्विशा शर्मा’ केस, सास के वकील ने छोड़ा केस, बोले- ‘व्हाट आर यू डूइंग….’

Giribala Singh Lawyer Quits Case: भोपाल की ट्विशा शर्मा केस में दोबारा होगा पोस्टमार्टम, फिर से सामने आया बड़ा ट्विस्ट....

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

May 22, 2026

Giribala Singh Lawyer Quits Case:

Giribala Singh Lawyer Quits Case: (Photo Source - Patrika)

Twisha Sharma Case Live Updates:एमपी में भोपाल के बहुचर्चित मामले ट्विशा शर्मा केस में बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह के वकील ने बीच में ही केस छोड़ दिया। ये जानकारी अभी-अभी सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले के दौरान मीडिया के सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली।

पलट सकता है मामला

बता दें कि गिरिबाला सिंह की ओर से पेश हो रहे वकील इनोश जॉर्ज कार्लो ने अचानक केस छोड़ दिया, जिससे अब ये मामला पूरी तरह से पलटता दिखाई दे रहा है। इसी बीच हाई कोर्ट में ट्विशा शर्मा के परिवार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह से जुड़ी जमानत याचिका भी वापस ले ली गई, जिससे आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

कयास लगाए जा रहे है कि अब किसी भी समय ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह सरेंडर कर सकता है। इसके लिए भोपाल कोर्ट और थानों के आसपास अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर गिरिबाला सिंह के वकील का रुख काफी सख्त नजर आया और उन्होंने नाराजगी जताई। पूरे घटनाक्रम ने इस केस को और भी संवेदनशील बना दिया है।

पत्रकारों पर चिल्लाए "जज सास" के वकील

भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा रहस्यमयी मौत मामले में उस वक्त हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब मीडियाकर्मियों ने आरोपी गिरिबाला से सवाल पूछने की कोशिश की। कैमरों और सवालों से घिरी गिरिबाला ने तो पूरे मामले पर पूरी तरह चुप्पी साधे रखी, लेकिन उनके साथ मौजूद उनके वकील अचानक बुरी तरह भड़क गए।

पत्रकारों पर अपना आपा खोते हुए वकील ने तीखे लहजे में कहा, "व्हाट आर यू डूइंग (आप क्या कर रहे हैं)? यह कोई तरीका है? आप लोग हमें मरवाना चाह रहे हैं क्या?" मीडिया के कैमरों के सामने हुए इस अप्रत्याशित हंगामे और दोनों पक्षों के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इस केस की सरगर्मी को और बढ़ा दिया है।

सीबीआई करेगी जांच

राज्य सरकार की सिफारिश के बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ट्विशा शर्मा मौत मामले की गुत्थी सुलझाएगी। ट्विशा शर्मा के परिवार के वकील आयुष तिवारी ने कोर्ट में पैरवी के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा दावा किया है। वकील ने ट्विशा और उसकी सास गिरिबाला के बीच हुई वाट्सअप चैट का हवाला दिया। इससे जाहिर होता है कि ट्विशा को ससुराल में लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था

ये भी पढ़ें

टि्वशा की ‘हल्दी-शादी’ का वीडियो Viral, रिश्तेदारों ने पूछा था ‘इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली…?’
भोपाल
Twisha Sharma Wedding Video:

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 May 2026 05:28 pm

Published on:

22 May 2026 05:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पलट सकता ‘ट्विशा शर्मा’ केस, सास के वकील ने छोड़ा केस, बोले- ‘व्हाट आर यू डूइंग….’

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेलवे का बड़ा फैसला: भोपाल शहर में होंगे 2 रेलवे जंक्शन, जारी हुआ नोटिफिकेशन

Sant Hirdaram Nagar Railway Station:
भोपाल

MP में ‘Cockroach Janta Party’ की एंट्री, कहा- जल्द बनाएंगे कोर कमिटी

Cockroach Janta Party held first press conference in Bhopal MP News
भोपाल

Twisha Sharma Death: गिरिबाला सिंह ने CCTV से की छेड़छाड़, भोपाल पुलिस का बड़ा आरोप

Twisha Sharma Death Case Police alleges Giribala Singh tampered CCTV footage MP News
भोपाल

पति समर्थ सिंह भोपाल कोर्ट में करेगा सरेंडर, अब खुलेगा ट्विशा शर्मा की मौत का राज

Samarth Singh Surrender
भोपाल

ट्विशा शर्मा के भाई ने कहा, यह सिर्फ छोटी जीत है, आगे लड़ाई जारी रहेगी...।

Twisha Sharma Case
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.