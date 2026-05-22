रेलवे का बड़ा फैसला: भोपाल शहर में होंगे 2 रेलवे जंक्शन, जारी हुआ नोटिफिकेशन

रेलवे की परिभाषा के अनुसार, जब किसी रेलवे स्टेशन पर अलग-अलग दिशाओं से कम से कम तीन या उससे अधिक रेल रूट आकर मिलते हैं या अलग होते हैं, तब उस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। मथुरा जंक्शन देश का सबसे बड़ा जंक्शन है, जहां से कुल सात अलग-अलग रूट निकलते हैं। प्रदेश में छोटे-बड़े मिलाकर कुल 700 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से लगभग 20 प्रमुख रेलवे जंक्शन हैं। अब इनकी संख्या 21 हो जाएगी। इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त जंक्शन है, जो देश के चारों दिशाओं के रूटों को आपस में जोड़ता है।