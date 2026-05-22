CBI जांच पर ट्विशा शर्मा के भाई हर्षित बोले- निष्पक्ष जांच होगी, जल्द आएगा फैसला

राज्य सरकार की सिफारिश के बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ट्विशा शर्मा मौत मामले की गुत्थी सुलझाएगी। ट्विशा शर्मा के परिवार के वकील आयुष तिवारी ने कोर्ट में पैरवी के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा दावा किया है। वकील ने ट्विशा और उसकी सास गिरिबाला के बीच हुई वाट्सअप चैट का हवाला दिया। इससे जाहिर होता है कि ट्विशा को ससुराल में लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था।