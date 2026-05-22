22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ट्विशा का बेफिक्र अंदाज लूट रहा दिल, समर्थ के साथ शादी की खुशियों का वीडियो वायरल

Twisha Sharma wedding Video:: 5 मिनट के शादी के ट्रेलर वीडियो में ट्विशा-समर्थ की खुशियां देख भावुक हो रहे लोग, उठा रहे सवाल इस खूबसूरत रिश्ते का दर्दनाक अंत आखिर कैसे?

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

May 22, 2026

Twisha Sharma Case

Twisha Sharma Case

Twisha Sharma wedding Video: भोपाल की 33 वर्षीय बहू ट्विशा शर्मा की शादी का एक ट्रेलर वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पांच मिनट से कुछ लंबा ये वीडियो एक दस्तावेज है ट्विशा और समर्थ की खुशियों का। हर तरफ खुशियां, हंसते चेहरे, डांस और मस्ती करते रिश्तेदारों के साथ ही दोस्तों कु चुहल, परिवार की भावुक बातें और नई जिंदगी शुरू करने का उत्साह। लेकिन अब यही वीडियो लोगों को खुश कर रहा है और अफसोस मनाने का कारण भी बन गया है। क्योंकि 5 मिनट का ये वीडियो और 5 महीने चली शादी का बंधन एक ऐसे मोड़ पर आकर टूट गया है, जहां अब दोनों परिवार मायूस हैं और कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं।

जीजू कोर्ट में होंगे, लेकिन घर में तो ट्विशा दीदी ही रहेगी जज

वीडियो में एक पल ऐसा भी आया जब रिश्तेदार मजाक करते हैं। जीजू कोर्ट में वकील होंगे, लेकिन घर पर तो ट्विशा दीदी ही जज होंगी। उस वक्त आसपास खड़े लोग हंस रहे होते हैं। ट्विशा मुस्करा रही होती है। हल्की-फुल्की ये बातें कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर दर्द बनकर घूमती नजर आ रही हैं।

किसी फिल्म की आ रही याद

ट्विशा की शादी का ये वीडियो ट्रेलर किसी फिल्म सा नजर आ रहा है। खूबसूरत लाइटिंग, भावुक कर देने वाला बैकग्राउंड म्युजिक, परिवार की बातें और ट्विशा की खिलखिलाहट वीडियो को जीवंत बनाती है। एक सीन ऐसा भी है जिसमें वह मजाक करते हुए पंडित जी से कह रही हैं, पंडित जी छोड़ दो उसको… पूरा फुटेज पंडित जी ही खाने वाले हैं क्या? शादी मुझसे करनी है, आपसे नहीं।

ट्विशा का बेफिक्र अंदाज लूट रहा दिल

वीडियो में ट्विशा का बेफिक्र अंदाज दिल को छू लेता है। जब उनसे पूछा जाता है कि शादी के बाद सबसे ज्यादा किस चीज को मिस करेंगी, तो वे पहले तो भावुक हो जाती हैं और कहती हैं मेरे मॉम-पापा और अपना कमरा।

लेकिन अगले ही पल वो माहौल को कुछ हल्का करते हुए हंस पड़ती हैं और कहती हैं अब समर्थ को उसके कमरे से बाहर निकलना होगा।

सहमी-सहमी हमारी लड़की ट्विशा

एक और सीन जो ट्विशा के परिवार के सदस्यों का है। वे कहते हैं, हमारी लड़की तो हमेशा सहमी-सहमी रहती है, इस पर ट्विशा तुरंत हंसती हैं और इसका विरोध करती हैं। वीडियो में उनके चेहरे की मुस्कान और परिवार के साथ उनकी सहजता अब लोगों को और ज्यादा भावुक कर रही है।

खूबसूरत रिश्ते का इतना दर्दनाक अंत

लेकिन खुशहाल दिखने वाली इस कहानी का अंत कुछ इस तरह और इतना दर्दनाक होगा, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था, खुद ट्विशा और समर्थ ने भी। 12 मई को ट्विशा शर्मा भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में मृत पाई गई। इसके बाद उनके परिवार ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पुलिस ने दहेज, मृत्यु, क्रूरता और दहेज निषेध प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। प्रथम दृष्टि से की गई जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला कहा है। लेकिन अब मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी भी मिल चुकी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 May 2026 03:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्विशा का बेफिक्र अंदाज लूट रहा दिल, समर्थ के साथ शादी की खुशियों का वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्विशा शर्मा केस में एमपी हाईकोर्ट से आया बड़ा फैसला, दोबारा होगा पोस्टमार्टम

twisha sharma samarth singh
भोपाल

Twisha Sharma Case: मीडिया के सामने बौखलाए गिरिबाला सिंह के वकील, जोर-जोर से चिल्लाने लगे

Twisha Sharma mother in law Giribala Singh lawyer video
भोपाल

‘Called Her गंवार…घर छोड़कर गई, तो उसे वापस नहीं आने देंगे…’, सास ने दी थी चेतावनी

Twisha Sharma Death Case:
भोपाल

एमपी में 2 साल में दौड़ेंगी 5 हजार से ज्यादा नई बसें, सरकार ने मार्ग मंजूर कर जारी की अधिसूचना

Over 5000 New Buses to Run in MP Within 2 Years
भोपाल

एमपी में कॉलेजों की फीस में छात्रों को बड़ी राहत, 5 हजार से ज्यादा राशि पर दी छूट

Major Relief for Students in MP Colleges Regarding Fees Exceeding 5000 RS
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.