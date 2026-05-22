ट्विशा का बेफिक्र अंदाज लूट रहा दिल, समर्थ के साथ शादी की खुशियों का वीडियो वायरल

Twisha Sharma wedding Video: भोपाल की 33 वर्षीय बहू ट्विशा शर्मा की शादी का एक ट्रेलर वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पांच मिनट से कुछ लंबा ये वीडियो एक दस्तावेज है ट्विशा और समर्थ की खुशियों का। हर तरफ खुशियां, हंसते चेहरे, डांस और मस्ती करते रिश्तेदारों के साथ ही दोस्तों कु चुहल, परिवार की भावुक बातें और नई जिंदगी शुरू करने का उत्साह। लेकिन अब यही वीडियो लोगों को खुश कर रहा है और अफसोस मनाने का कारण भी बन गया है। क्योंकि 5 मिनट का ये वीडियो और 5 महीने चली शादी का बंधन एक ऐसे मोड़ पर आकर टूट गया है, जहां अब दोनों परिवार मायूस हैं और कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं।