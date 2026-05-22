Twisha Sharma Case: मीडिया के सामने बौखलाए गिरिबाला सिंह के वकील, जोर-जोर से चिल्लाने लगे

Twisha Sharma Case: भोपाल कटारा हिल्स क्षेत्र में नोएडा निवासी मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला उलझता जा रहा है। शुक्रवार को ट्विशा शर्मा केस में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इस बीच ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह के वकील एनोश जॉर्ज का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। मीडिया के सवालों पर एनोश जॉर्ज तिलमिला उठे। उन्होंने मीडियाकर्मियों पर चिल्लाना शुरु कर दिया। साथ ही जोर-जोर से वाहन पर हाथ पिटने लगे। सोशल मीडियो पर उनका ये वीडियो(Giribala Singh lawyer video viral) तेजी से वायरल हो रहा है।