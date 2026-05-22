ट्विशा शर्मा का फिर से होगा पोस्टमार्टम, जानिए तीन बड़े अपडेट

जानकारी मिल रही है कि ट्विशा का शव दिल्ली या जम्मू एम्स ले जाया जाएगा। बता दें कि एम्स भोपाल की मर्च्यूरी में रखा शव डिकंपोज हो रहा है। क्योंकि शव को सुरक्षित रखने के लिए जहां -80 डिग्री का टेम्प्रेचर चाहिए वहीं, एम्स भोपाल में वह -4 डिग्री तापमान पर रखा हुआ है। शव की हालत देखते हुए भोपाल पुलिस परिजनों से शव लेने का लेटर भी जारी कर चुकी थी।