ट्विशा शर्मा का फिर से होगा पोस्टमार्टम, जानिए तीन बड़े अपडेट

twisha sharma samarth singh
1-एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा किया जाएगा ट्विशा का पोस्टमार्टम, दिल्ली एम्स डायरेक्टर करेंगे मेडिकल टीम गठित, टीम करेगी पोस्टमार्टम,
2--समर्थ सिंह ने वापस ली अग्रिम जमानत याचिका,
3--कभी भी कर सकता है सरेंडर
हाईप्रोफाइल ट्विशा केस में एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने ट्विशा के परिवार की दोबारा पोस्टमार्टम याचिका पर मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली एम्स में ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने दिल्ली एम्स में एक स्पेशल टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह टीम दिल्ली एम्स के डायरेक्टर गठित करेंगे।
जानकारी मिल रही है कि ट्विशा का शव दिल्ली या जम्मू एम्स ले जाया जाएगा। बता दें कि एम्स भोपाल की मर्च्यूरी में रखा शव डिकंपोज हो रहा है। क्योंकि शव को सुरक्षित रखने के लिए जहां -80 डिग्री का टेम्प्रेचर चाहिए वहीं, एम्स भोपाल में वह -4 डिग्री तापमान पर रखा हुआ है। शव की हालत देखते हुए भोपाल पुलिस परिजनों से शव लेने का लेटर भी जारी कर चुकी थी।
लेकिन अब एमपी हाईकोर्ट के फैसले के बाद शव को दिल्ली या जम्मू एम्स ले जाया जाना है। ताकि शव की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और दोबारा पोस्टमार्टम किया जा सके।
एमपी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने वाले मृतक ट्विशा शर्मा के आरोपित पति समर्थ सिंह ने आज शुक्रवार 22 मई को अपनी अपील वापल ले ली है। बता दें कि समर्थ सिंह ने 21 मई गुरुवार को अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इस जमानत याचिका पर आज ही सुनवाई होनी थी।
ट्विशा शर्मा केस में तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि हाईकोर्ट से जमानत याचिका वापस लेने वाला समर्थ सिंह कभी भी भोपाल जिला कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। इस खबर के चलते भोपाल पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। बता दें कि भोपाल पुलिस ने फरारी काट रहे समर्थ पर पहले 10 हजार फिर 30 हजार का इनाम भी रखा था। पुलिस कई जगह दबिश देकर उसे ढूंढ रही थी।
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