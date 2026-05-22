Twisha Sharma Death: गिरिबाला सिंह ने CCTV से की छेड़छाड़, भोपाल पुलिस का बड़ा आरोप

Police alleges Giribala Singh tampered CCTV footage (फोटो-Patrika.com and ANI)
Twisha Sharma Death:भोपाल के हाईप्रोफाइल ट्विशा शर्मा केस मामले में भोपाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्विशा शर्मा मामले में भोपाल कमिश्नर संजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर कहा था - हमने 3 नोटिस गिरिबाला सिंह को दिए हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया गया है। अब भोपाल पुलिस ने मृतिका ट्विशा शर्मा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह (Giribala Singh) की जमानत को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि, ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने भी गिरिबाला सिंह को मिली जमानत को रद्द कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस पर 25 मई को सुनवाई होगी। (MP News)
भोपाल पुलिस द्वारा दायर अपनी याचिका में कहा कि- निचली अदालत द्वारा जिस दिन एफआईआर दर्ज की गई थी उसी दिन गिरिबाला सिंह को 'यांत्रिक तरीके' से जमानत दे दी गई। पुलिस ने कहा कि इस मामले में सोशल मीडिया चैट (व्हाट्सऐप), मेडिकल साक्ष्य, परिवारों के बयान, दहेज प्रताड़ना के आरोप जैसे गंभीर तथ्य मौजूद थी फिर भी 15 मई यानी
एफआईआर दर्ज करने वाले दिन ही गिरिबाला को जमानत दी गई।
प्रेसवार्ता में भोपाल कमिश्नर ने कहा कि पुलिस ने एंटीसिपेटरी बेल रद्द करवाने हाईकोर्ट का रुख किया है। इस तरह मामलों की जांच में समय लगता है। कमिश्नर ने कहा कि 'हमने डॉन दिन के अंदर एफआईआर दर्ज की थी। मामले की सीबीआई जांच को लेकर उन्होंने कहा कि सीबीआई की मांग शासन स्तर का फैसला है लेकिन जब तक केस ट्रांसफर नहीं होगा अब तक हम कार्रवाई जाए रहेंगे। कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि वायरल 'सीसीटीवी में दिख रहे लोगों को लेकर बयान किए गए हैं। गिरिबाला सिंह ने जो कॉल किए थे उसे भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। हमने निष्पक्ष जांच की है। किसी तरह का कोई डिले नहीं हुआ है। समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।'
पुलिस ने अपने आवेदान में कुछ तथ्य कोर्ट के सामने रखे है जिनके आधार पर वह गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग कर रहे है।
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