Twisha Sharma Death: गिरिबाला सिंह ने CCTV से की छेड़छाड़, भोपाल पुलिस का बड़ा आरोप

प्रेसवार्ता में भोपाल कमिश्नर ने कहा कि पुलिस ने एंटीसिपेटरी बेल रद्द करवाने हाईकोर्ट का रुख किया है। इस तरह मामलों की जांच में समय लगता है। कमिश्नर ने कहा कि 'हमने डॉन दिन के अंदर एफआईआर दर्ज की थी। मामले की सीबीआई जांच को लेकर उन्होंने कहा कि सीबीआई की मांग शासन स्तर का फैसला है लेकिन जब तक केस ट्रांसफर नहीं होगा अब तक हम कार्रवाई जाए रहेंगे। कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि वायरल 'सीसीटीवी में दिख रहे लोगों को लेकर बयान किए गए हैं। गिरिबाला सिंह ने जो कॉल किए थे उसे भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। हमने निष्पक्ष जांच की है। किसी तरह का कोई डिले नहीं हुआ है। समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।'