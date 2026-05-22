Big Breaking: ‘दिल्ली’ या ‘जम्मू’ जाएगी ‘टि्वशा’ की डेडबॉडी…मौत का सच आएगा सामने

परिवार का आरोप है कि पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के महज कुछ ही घंटों के भीतर गिरीबाला सिंह को आनन-फानन में मिली अग्रिम जमानत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि इतनी जल्दी और आनन-फानन में अग्रिम जमानत मिलना इस बात का सबूत है कि गिरीबाला सिंह ने अपने रसूख और पद का पूरी तरह से गलत इस्तेमाल किया है। इस पूरे मामले को लेकर ट्विशा के परिवार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। परिवार की तरफ से दायर की गई इस विशेष याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ। अब फिर से टि्वशा का पोस्टमार्टम होगा।