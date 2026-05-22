22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

टि्वशा की ‘हल्दी-शादी’ का वीडियो Viral, रिश्तेदारों ने पूछा था ‘इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली…?’

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा केस से जुड़़े नए फोटो-वीडियोज लगातार वायरल हो रहे हैं। अब हल्दी-शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है....

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

May 22, 2026

Twisha Sharma Wedding Video:

Twisha Sharma Wedding Video: (Photo Source - Patrika)

Twisha Sharma Wedding Video: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में अब सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है। इनसबके बीच पूरे सोशल मीडिया में टि्वशा का शादी और हल्दी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो टि्वशा की शादी के दिन का है।

इस वीडियों में टि्वशा के चेहर पर मुस्कान थी, वो बहुत खुश दिख रही है। आंखों में नए सपने…और दिल में हजारों उम्मीदें थीं। कितनी खुश थी वो बेटी…शायद उसे भी नहीं पता था कि ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगी। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है।

ट्विशा शर्मा की दोस्त समीरा कहती है कि ये बात दिल तोड़ देती है। “शादी वाले दिन वो बहुत खुश थी…”2013 से दोनों साथ थीं। मॉडलिंग के दिनों की दोस्ती। 8 दिसंबर को शादी के दिन आखिरी बार बात हुई। उसके बाद दोस्तों ने कई बार फोन किए, मैसेज किए… लेकिन ट्विशा ने कभी जवाब नहीं दिया। सबने सोचा नई शादी है, व्यस्त होगी। किसी को क्या पता था कि वो अंदर ही अंदर क्या झेल रही थी।

ट्विशा का पापा ने लगाया आरोप

ट्विशा के परिजन ने जमानत याचिका पर आपत्ति लगाई है। उसके पिता नवनिधि शर्मा ने आरोप लगाए हैं कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है। वह फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा है। ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने पुलिस कमिश्नर संजय सिंह को पत्र लिखकर कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे को हटाने की मांग भी की है।

ऑडियो टेप भी वायरल

इस केस एक कथित ऑडियो टेप सामने आने का दावा किया जा रहा है। जिससे इस मामले को नया मोड़ मिला है। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो में ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा के बीच बातचीत सुनाई गई है इस मामले को लेकर भी जांच एजेंसियां जांच कर सकती हैं। ऑडियो टेप में बातचीत के दौरान ट्विशा शर्मा के पुराने रिश्तों और उनकी निजी जिंदगी को लेकर सवाल पूछे गए। ट्विशा के परिवार ने इस पर गंभीर आपत्ति भी जताई है। परिवार का आरोप है कि ट्विशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए।

कहा जा रहा है कि बातचीत में कथित रूप से यह पूछा गया कि क्या ट्विशा पहले दूसरे मर्दों के साथ रिश्तों में थीं, क्या उन्होंने "फायदे के लिए संबंध बनाए थे और क्या शादी के बाद भी ऐसा व्यवहार जारी रहेगा। इतना ही नहीं ऑडियो क्लिप में यह भी दावा किया जा रहा है कि बातचीत में “promiscuity can be a habit” यानी “ऐसा व्यवहार आदत भी हो सकता है” जैसी टिप्पणी की गई। ऑडियो के कुछ हिस्सों में कथित तौर पर ट्विशा की तुलना यौनकर्मियों से किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

पति अभी भी फरार

बता दें कि ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया, जबकि मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने और दहेज मांगने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता के परिवार की तरफ से बताया गया है कि ट्विशा के साथ ससुराल वाले अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बाद में ट्विशा का भोपाल के एम्स में पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन परिवार ने इसे मानने से इंकार कर दिया। घटना के बाद से ही आरोपी पति समर्थ सिंह फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है और 30 हजार का इनाम भी घोषित किया है।

ये भी पढ़ें

‘दूसरे मर्दों से रिश्ते…फायदे के लिए संबंध’, ट्विशा केस में सामने आया ऑडियो टेप !
भोपाल
Twisha Sharma Death Case:

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 May 2026 01:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / टि्वशा की ‘हल्दी-शादी’ का वीडियो Viral, रिश्तेदारों ने पूछा था ‘इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली…?’

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 2 साल में दौड़ेंगी 5 हजार से ज्यादा नई बसें, सरकार ने मार्ग मंजूर कर जारी की अधिसूचना

Over 5000 New Buses to Run in MP Within 2 Years
भोपाल

एमपी में कॉलेजों की फीस में छात्रों को बड़ी राहत, 5 हजार से ज्यादा राशि पर दी छूट

Major Relief for Students in MP Colleges Regarding Fees Exceeding 5000 RS
भोपाल

नौतपा से पहले तप रहा एमपी! 41 जिलों में लू का ट्रिपल अलर्ट, मौसम विभाग की नई चेतावनी जारी

MP Weather IMD Warned
भोपाल

ट्विशा शर्मा केस की होगी सीबीआई जांच, राज्य सरकार ने की सिफारिश

Twisha-sharma death case cbi case
भोपाल

एमपी के साढ़े तीन लाख शिक्षकों के वेतन में होगी कटौती, सरकार ने बुलाई बैठक

Salaries of 3.5 Lakh Teachers in MP to Face Deductions for Funds
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.