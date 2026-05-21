‘दूसरे मर्दों से रिश्ते…फायदे के लिए संबंध’, ट्विशा केस में सामने आया ऑडियो टेप !

इतना ही नहीं ऑडियो क्लिप में यह भी दावा किया जा रहा है कि बातचीत में “promiscuity can be a habit” यानी “ऐसा व्यवहार आदत भी हो सकता है” जैसी टिप्पणी की गई। ऑडियो के कुछ हिस्सों में कथित तौर पर ट्विशा की तुलना यौनकर्मियों से किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑडियो में ये बात भी सुनी जा सकती है कि “कुछ लोग दिमाग बेचकर कमाते हैं, कुछ लोग शरीर बेचकर.” इन कथित टिप्पणियों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।