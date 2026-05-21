सड़क चौड़ीकरण का काम तेज, ’10-लेन’ रोड होगा 16 किमी.लंबा अयोध्या बॉयपास

देव नुआल एनएच की ओर से प्रोजेक्ट इंचार्ज है। पूरी योजना इन्हीं के माध्यम से तय हुई। पेड़ कटाई का प्रस्ताव से लेकर रातों रात पेड़ काटने है। हालांकि इनका कहना है हम तय का काम हुआ। अब पेड़ काटे जा चुके नियमों और निर्देशों से काम कर रहे है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। मामले में शिकायत करने वाले एक्टिविस्ट नितिन सक्सेना का कहना है कि पहले दिन से ही एनएच ने एनजीटी के निर्देश नहीं माने। पंक्षियों के घोंसलों तक का संरक्षण करना था, लेकिन पेड़ों को जड़ से उखाड़ा गया। इसे लेकर वे उच्चस्तर पर शिकायत करने की बात कह रहे हैं।