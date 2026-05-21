एमपी में टूटे भीषण गर्मी के सभी रिकॉर्ड, खजुराहो में पारा 47°C पार, रेड अलर्ट पर 7 जिले

Severe Heatwave Red Alert : इन दिनों मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। हालात ये है कि, कई जिले गर्मी से बुरी तरह झुलस रहे हैं। यहां सूरज की तीखी तपिश ने जनजीवन ही प्रभावित कर दिया है। प्रदेश में पारा 47 डिर्गी सेल्सियस के पार निकल चुका है, जिसने मई के महीने में प्रदेश में गर्मी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि, राजधानी भोपाल में स्थित राज्य मौसम विभाग ने गुरुवार को पूरे राज्य में हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं, 7 जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। बता दें कि, गर्मी का सबसे ज्यादा असर ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड में दिखाई दे रहा है।