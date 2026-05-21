भीषण गर्मी में खून गाढ़ा हो रहा, नसों में थक्के, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी डैमेज का खतरा बढ़ा, Health Alert

डॉक्टरों के मुताबिक भीषण गर्मी में शरीर में तेजी से पानी घटता (Health Alert) है। इससे खून गाढ़ा होने लगता है और नसों में थक्के बनने लगते हैं। ये थक्का दिमाग की नसों में जम जाए तो ब्रेन स्ट्रोक और साइनस थ्रो्बोसिस का खतरा बढ़ जाता है। हमीदिया के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. आयुष दुबे के अनुसार इन दिनों सिरदर्द, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी और बोलने में दिक्कत वाले मरीज तेजी से बढ़ रहे (Health Alert) हैं।