ट्विशा शर्मा केस में नया मोड़, AIIMS और पोस्टमार्टम हाउस में थी पूर्व जज की बहन?

Twisha Sharma Case Big Update: कटारा हिल्स क्षेत्र में नोएडा निवासी मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला उलझता जा रहा है। 11-12 मई की रात ट्विशा फंदे पर लटकी मिली थीं। घटना के बाद से पति समर्थ सिंह फरार है। समर्थ की मां पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह अग्रिम जमानत पर हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जांच प्रक्रिया और प्रभावशाली लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामला कोर्ट से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग और सरकार तक पहुंच गया है। इधर, पुलिस ने समर्थ पर इनाम 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दिया। लुकआउट नोटिस जारी किया।