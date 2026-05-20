20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ट्विशा शर्मा के परिवार को बड़ा झटका, दोबारा पोस्टमार्टम की कोर्ट से नहीं मिली अनुमति

Twisha Sharma death: ट्विशा शर्मा के पिता और भाई ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उठाए थे सवाल, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे थे परिजन, कोर्ट ने खारिज की मांग।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

May 20, 2026

twisha sharma case second repostmortem plea rejected

twisha sharma case second repostmortem plea rejected

Twisha Sharma suspicious death: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में 12 मई को हुई मिस पुणे और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला पूरे देश में सुर्खियां बना हुआ है। ट्विशा के मायके वाले ट्विशा की मौत के लिए उसके पति व रिटायर्ड जज सास पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच कोर्ट से ट्विशा शर्मा के परिजनों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग खारिज कर दी है। बुधवार को कोर्ट में SHO को अहम निर्देश देते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग खारिज कर दी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा के शरीर पर मिले चोट के निशान

ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बीच सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ट्विशा शर्मा के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। बाएं हाथ और कंधे पर नीले निशान मिले हैं, गाल पर भी चोट के दो निशान हैं और गले पर रस्सी के निशान मिले हैं। जिनसे मौत से पहले ट्विशा के द्वारा संघर्ष किए जाने की पुष्टि हुई है।

8 दिन बाद भी नहीं हुआ अंतिम संस्कार

ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद से ही उसके मायके वाले पति व ससुरालवालों पर हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। ट्विशा के मायके वालों की मांग है कि दिल्ली एम्स में ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और इसके कारण ट्विशा का शव 8 दिन से एम्स की मर्चुरी में रखा हुआ है और उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। पुलिस ने ट्विशा के परिजनों से मर्चुरी से शव ले जाने का आग्रह किया है।

12 मई की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

31 वर्षीय ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी। दिसंबर, 2025 में शादी डॉट कॉम के जरिए ट्विशा की शादी भोपाल की पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश व भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम बेंच-2 की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह के अधिवक्ता बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई थी। 12 मई की रात ट्विशा नोएडा में रहने वाली अपनी मां और अन्य परिजनों से बात कर बता रही थी कि उसे टार्चर किया जा रहा है। नौकरी छोड़ने के कारण नाकारा कहा जा रहा है। मुझे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद ही उसका फोन कट गया और दो घंटे बाद सास गिरिबाला सिंह ने मायके वालों को फोन कर बताया कि ट्विशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ट्विशा के मायके वालों ने पति व ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोप लगाए हैं।

सास-पति पर दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज

कटारा हिल्स पुलिस ने इस मामले में गिरिबाला और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। गिरिबाला सिंह को बीते शुक्रवार देर शाम भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। वहीं पति समर्थ सिंह अभी भी फरार है जिस पर पुलिस ने 10 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 अलग-अलग टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

ट्विशा शर्मा केस में नया खुलासा, मौत में इस्तेमाल बेल्ट की रिपोर्ट आई, पति के विदेश भागने की आशंका
भोपाल
TWISHA SHARMA DEATH CASE

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 May 2026 07:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्विशा शर्मा के परिवार को बड़ा झटका, दोबारा पोस्टमार्टम की कोर्ट से नहीं मिली अनुमति

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP मंडी भाव: 28 मई तक होगी गेहूं खरीदी, किसानों के लिए CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Wheat Purchase Extended MP
भोपाल

यदि आत्महत्या थी तो शरीर पर चोट के निशान क्यों? पति फरार, ट्विशा केस में बढ़ा सस्पेंस

Twisha Sharma Death Mystery
भोपाल

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा केस की CBI जांच कराएगी सरकार, सामने आया नया अपडेट

twisha sharma
भोपाल

‘चोटें मौत से पहले की या बाद की…?’ ट्विशा शर्मा केस में वकील ने बताई सच्चाई

Twisha Sharma case:
भोपाल

एमपी में नई ‘ट्रांसफर पॉलिसी’ लागू, इन 3 बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों को मिलेगी राहत

Mohan Cabinet Decisions:
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.